РИЗНЫК: «Через две-три недели со мной будет все нормально»

Врачи «Ворсклы» диагностировали у вратаря Дмитрия Ризныка паховую грыжу. Голкипер рассказал:

«Расширение пахового крепления. Надо закачать. Через две-три недели будет все нормально. Сейчас я чуть-чуть отдохну, возьму паузу и потом уже буду закачивать.

У Руслана Степанюка очень тяжелая травма, а Александр Скляр уже снял гипс, и он уже ходит нормально. Думаю, чуть подлечится и будет все нормально.

Артем Челядин и Игорь Пердута? Думаю, во время отпуска они подлечат травмы и на сборах будут уже в общей группе.

Йоонас Тамм заразился коронавирусом? Футболисты сдали тесты – все негативные».