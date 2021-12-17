РИЗНЫК: «Через две-три недели со мной будет все нормально»

У Руслана Степанюка очень тяжелая травма, а Александр Скляр уже снял гипс

  • 17.12.2021 20:52
  • 165 просмотров
  • 0 комментариев
РИЗНЫК: «Через две-три недели со мной будет все нормально»
© Footboom. Дмитрий Ризнык

Врачи «Ворсклы» диагностировали у вратаря Дмитрия Ризныка паховую грыжу. Голкипер рассказал:

«Расширение пахового крепления. Надо закачать. Через две-три недели будет все нормально. Сейчас я чуть-чуть отдохну, возьму паузу и потом уже буду закачивать.

У Руслана Степанюка очень тяжелая травма, а Александр Скляр уже снял гипс, и он уже ходит нормально. Думаю, чуть подлечится и будет все нормально.

Артем Челядин и Игорь Пердута? Думаю, во время отпуска они подлечат травмы и на сборах будут уже в общей группе.

Йоонас Тамм заразился коронавирусом? Футболисты сдали тесты – все негативные».

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности