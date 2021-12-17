РИЗНЫК: «Через две-три недели со мной будет все нормально»

Врачи «Ворсклы» диагностировали у вратаря Дмитрия Ризныка паховую грыжу. Голкипер рассказал:
«Расширение пахового крепления. Надо закачать. Через две-три недели будет все нормально. Сейчас я чуть-чуть отдохну, возьму паузу и потом уже буду закачивать.
У Руслана Степанюка очень тяжелая травма, а Александр Скляр уже снял гипс, и он уже ходит нормально. Думаю, чуть подлечится и будет все нормально.
Артем Челядин и Игорь Пердута? Думаю, во время отпуска они подлечат травмы и на сборах будут уже в общей группе.
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Источник — Футбол 1/2/3
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