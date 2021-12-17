Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины для Мампасси теперь закрылась»

Известный тренер – о перспективах защитника после перехода в «Локомотив»

  • 17.12.2021 20:47
  • 2055 просмотров
  • 6 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины для Мампасси теперь закрылась»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход защитника «Шахтера» и юношеской сборной Украины Марка Мампасси в московский «Локомотив».

«Стоило ли его продавать «Шахтеру» и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за «Мариуполь». Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.

Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются», - сказал Маркевич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xerx
    online
    xerx, 17.12.2021 21:13
    +2
    А как же Зинченко?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 21:11
    +1
    Face Control, 17.12.2021 21:01
    Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
    ——————————————
    Во дела, я даже не знал об этом...
    Очень они глупые
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.12.2021 21:01
    -2
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 20:54
    Как и для Миколенко который перешёл в команду Усманова
    Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
    ——————————————
    Во дела, я даже не знал об этом...
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 17.12.2021 20:57
    -2
    Да ладно. Перейдет из России в какой нибудь топ клуб и ты ему ещё дифирамбы петь будешь
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.12.2021 20:49
    -2
    Обидно, досадно, но ладно.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 20:54
    -4
    Как и для Миколенко который перешёл в команду Усманова
    Ссылка
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