Игорь ЛЕОНОВ: «На мою отставку повлияли чуть-чуть другие силы»

Экс-наставник «Миная» рассказал, почему покинул свой пост

  • 17.12.2021 19:54
  • 1893 просмотра
  • 5 комментариев
Игорь ЛЕОНОВ: «На мою отставку повлияли чуть-чуть другие силы»
© ФК Минай. Игорь Леонов

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов высказался об отставке со своей должности.

«Я разговаривал с президентом, мы очень продуктивно пообщались. Могу сказать, что он очень хороший президент. Результата нет, и мы решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Я не выполнил одного - не достиг результата. А тем, как ребята играли и отдавались на поле, я доволен. Недоволен только несколькими играми, которые мы сыграли в Днепре и Александрии.

Могу сказать, что под моим руководством ребята показали хорошую игру. Также скажу, что повлияли чуть-чуть другие силы, думаю, все это знают», - сказал Леонов.

Отметим, что первую половину сезона «Минай» завершил на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    No name
    No name, 17.12.2021 20:37
    +3
    Что ж могло на такого непростого человека повлиять?
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    turist86
    turist86, 17.12.2021 20:35
    +3
    https://www.youtube.com/watch?v=OoHkdHCcOog НА НАС НАПАЛИ ТЁМНЫЕ СИЛЫ
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    zhyr
    zhyr, 17.12.2021 20:29
    +2
    Сеньків))))
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    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 17.12.2021 20:57
    +1
    Хорошо б Сенькив еще какого-нибудь "непростого человека" в отставку отправил...
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    agins
    agins, 17.12.2021 20:52
    0
    не повезло тренеру, что ему навязали такого игрока как селезнев....
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