Игорь ЛЕОНОВ: «На мою отставку повлияли чуть-чуть другие силы»

Бывший главный тренер «Миная» Игорь Леонов высказался об отставке со своей должности.

«Я разговаривал с президентом, мы очень продуктивно пообщались. Могу сказать, что он очень хороший президент. Результата нет, и мы решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Я не выполнил одного - не достиг результата. А тем, как ребята играли и отдавались на поле, я доволен. Недоволен только несколькими играми, которые мы сыграли в Днепре и Александрии.

Могу сказать, что под моим руководством ребята показали хорошую игру. Также скажу, что повлияли чуть-чуть другие силы, думаю, все это знают», - сказал Леонов.

Отметим, что первую половину сезона «Минай» завершил на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.