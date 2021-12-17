Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «У Миная тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев высказался о положении команды в турнирной таблице УПЛ. Напомним, команда с десятью баллами занимает предпоследнее место.
«У команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили. С Колосом выдумали пенальти. Там не то, что руки не было.
Представь, ребята едут 20 часов на поезде. 88 минут ложатся костьми, чтобы на 88-ой выдумать такой пенальти.
Вот мы так сели в раздевалке с опущенными глазами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.
Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все хорошо», - сказал Селезнев.
Напомним, что недавно «Минай» расстался с главным тренером Игорем Леоновым.
Источник — Футбол 1/2/3
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