Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «У Миная тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили»

Нападающий «Миная» – о турнирном положении команды

  • 17.12.2021 18:48
  • 1259 просмотров
  • 17 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «У Миная тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев высказался о положении команды в турнирной таблице УПЛ. Напомним, команда с десятью баллами занимает предпоследнее место.

«У команды тяжелое состояние. 8 пенальти не поставили. С Колосом выдумали пенальти. Там не то, что руки не было. 

Представь, ребята едут 20 часов на поезде. 88 минут ложатся костьми, чтобы на 88-ой выдумать такой пенальти. 

Вот мы так сели в раздевалке с опущенными глазами. Но мы честно смотрели друг другу в глаза, потому что отдали все силы. Тут уже не футбольное. Я не осуждаю. Люди тоже ошибаются, имеют право на ошибку.

Очень тяжело находиться на дне турнирной таблицы. Но думаю, у нас будет все хорошо. Надеюсь, потому что видел ребят, как они работают, их желание, как они слушаются. Думаю, у нас будет все хорошо», - сказал Селезнев.

Напомним, что недавно «Минай» расстался с главным тренером Игорем Леоновым

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ffff
    ffff, 17.12.2021 18:46
    +11
    Селезнёва обокрали! Ему восемь пенальти не хватает до рекорда.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 17.12.2021 19:00
    +9
    Ахахаха, кормілєц чекає пенальті щоб рекорд побити. З гри забивай, клоун. Дорослий ж чоловік, а ганьбиться в справах і розмовах.
    Ссылка
    Роман Романченков
    Роман Романченков, 17.12.2021 18:52
    +8
    В пору судьям бить морды...причём сразу во время матча.Может после этого и зауважают.
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    Spectra
    Spectra, 17.12.2021 18:50
    +8
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 17.12.2021 19:03
    +7
    Тунец у тебя тяжёлое состояние,последние 8 стопок были лишними
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 17.12.2021 18:59
    +6
    Це вже навіть не смішно.
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    turist86
    turist86, 17.12.2021 18:56
    +6
    мабуть, з горя вип'є, потім натовче комусь пику - відразу настрій покращиться
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 17.12.2021 18:49
    +6
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 17.12.2021 19:15
    +4
    Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «У меня тяжелое состояние. 1-я не пошла, а последняя была лишней..."
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 17.12.2021 18:55
    +4
    8 пеналей это серьезно.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 17.12.2021 18:54
    +4
    Дело об угрозах не закрыли, а он мечтает о пенальти.
    Ссылка
    Maks23
    Maks23, 17.12.2021 18:58
    +3
    Набрал бы Павелко..да ему угрожал бы..по качеству судейства..
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    bonv
    bonv, 17.12.2021 19:23
    +1
    як ти вже дістав всіх кормілєц недороблений.. І з твоїми пеналями також..
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    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 17.12.2021 19:20
    +1
    Посмокчи у трансгендера Сенькива, тупорылый кормилец...
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 17.12.2021 19:32
    0
    Говорить він, а стидно мені, бомбардир...
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    Burevestnik
    Burevestnik, 17.12.2021 19:18
    0
    Он же не два-три дня играет,
    Всех судей хорошо он знает.
    Нашел бы к ним подход...
    Побил бы он рекорд.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 17.12.2021 19:07
    -2
    Пусть с Гармашом потренируется, как самому зарабатывать пенальти.
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