Президент Лилля намекнул на возвращение Азара

Оливье Летанг не исключил трансфер звездного вингера

  • 17.12.2021 17:22
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Президент Лилля намекнул на возвращение Азара
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Президент «Лилля» Оливье Летанг не исключил возвращение в клуб вингера «Реала» Эдена Азара:

«Возвращение Азара в «Лилль»? Не сказал бы, что это невозможно. Если нужно, то я поеду в Испанию для переговоров. Эден – невероятный футболист высокого уровня, но сейчас он играет за «Реал», у него контракт с клубом».

Напомним, Азар является воспитанником «Лилля» и выступал за клуб до 2012 года. Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет за Азара 25 миллионов евро.

Источник — Goal.com

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