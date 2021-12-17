Президент Лилля намекнул на возвращение Азара

Президент «Лилля» Оливье Летанг не исключил возвращение в клуб вингера «Реала» Эдена Азара:

«Возвращение Азара в «Лилль»? Не сказал бы, что это невозможно. Если нужно, то я поеду в Испанию для переговоров. Эден – невероятный футболист высокого уровня, но сейчас он играет за «Реал», у него контракт с клубом».

Напомним, Азар является воспитанником «Лилля» и выступал за клуб до 2012 года. Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет за Азара 25 миллионов евро.