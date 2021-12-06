Смешная сумма. Реал повесил ценник на Азара

30-летний бельгийский атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар намерен покинуть мадридский клуб в ближайшее время.

Сообщается, что «Реал» готов отпустить футболиста всего за €25 миллионов. Предложение заинтересовало клубы АПЛ. Азар может вернуться в лондонский «Челси» или продолжить карьеру в «Ньюкасле». Также Азаром активно интересуется туринский «Ювентус».

Азар защищает цвета «Реала» с лета 2019 года после перехода из «Челси» за €115 миллионов. С тех пор футболист, которого преследуют травмы, подешевел на €90 миллионов.

В текущем сезоне Азар провел за «сливочных» 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Эдена с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.