Роберто МАНЧИНИ: «Игры Лиги наций займут место товарищеских матчей»

Наставник сборной Италии – о жеребьевке Лиги наций

  • 17.12.2021 15:52
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Роберто МАНЧИНИ: «Игры Лиги наций займут место товарищеских матчей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций, где его команда сыграет с Англией, Германией и Венгрией:

«Это хорошая группа, а вместе с Англией, Германией и Венгрией она определенно будет интересной. Встречи с сильными соперниками — это часть футбольного зрелища. Мы уже играли с Англией в финале Евро-2020, так что это будут две напряженные игры.

Что касается Германии, то наши матчи с ней — это классика мирового футбола, и я впервые буду играть против них в качестве главного тренера, поэтому я очень этому рад.

Наконец, матчи с Венгрией — это будет противостояние итальянских тренеров. Венгры очень хорошо выступили на Евро под руководством Марко Росси.

Если Италия получит право на участие в чемпионате мира 2022 года, то игры Лиги наций займут место товарищеских матчей в преддверии этого соревнования в ноябре и декабре. Мы, конечно, постараемся выиграть Лигу наций, потому что мы хотели бы вернуться в финал, как мы это сделали в этом году, и снова пройти весь турнир».

Источник — Football-Italia

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