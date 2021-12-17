Верес расторг контракт с хавбеком

Виталий Тимофеенко покинул клуб

  • 17.12.2021 15:33
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Верес расторг контракт с хавбеком
© ФК Верес. Виталий Тимофеенко

«Верес» официально сообщил о расторжении контракта с 28-летним полузащитником Виталием Тимофеенко. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

Тимофеенко выступал за «Верес» с лета 2019 года. За это время он суммарно провел за клуб 46 матчей и забил 2 гола, успев перенести две тяжелые травмы.

В нынешнем сезоне Тимофеенко принял участие в 14 матчах (12 в УПЛ и 2 – в Кубке Украины) и провел суммарно на поле 267 минут. Результативными действиями не отличался.

Вчера «Верес» попрощался с Дмитрием Немчаниновым.

Источник — ФК Верес

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