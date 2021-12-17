Лига наций. Стало известно расписание матчей сборной Украины

Первый матч – 4 июня против Ирландии

  • 17.12.2021 13:41
  • 3047 просмотров
  • 3 комментария
Лига наций. Стало известно расписание матчей сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА представил расписание третьего сезона Лиги наций, жеребьевка которой состоялась вчера. Сборная Украины начнет с двух выездных матчей на британских островах.

Расписание сборной Украины:

4 июня

21:45. Ирландия – Украина

7 июня

21:45. Шотландия – Украина

11 июня

21:45. Украина – Армения

14 июня

21:45. Украина – Ирландия

23 сентября

19:00. Армения – Украина

26 сентября

21:45. Украина – Шотландия

С полным расписанием Лии наций можно ознакомиться здесь.

Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Руденко
    Макс Руденко, 17.12.2021 14:28
    +2
    Чи так задумано чи хз але є бог на землі. Уявіть друга гра на виїзді з Вірменією, а третя з Шотландією 15 тисяч км за тиждень нальоту, конкуренту не побажаєш. А так година льоту між сусідами й дома Вірменія.
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    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 17.12.2021 14:53
    0
    Каникулы в Британии))) Относительно неплохой календарь...
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 17.12.2021 14:18
    0
    время британскую визу открыть достаточно
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