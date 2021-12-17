Лига наций. Стало известно расписание матчей сборной Украины

УЕФА представил расписание третьего сезона Лиги наций, жеребьевка которой состоялась вчера. Сборная Украины начнет с двух выездных матчей на британских островах.
Расписание сборной Украины:
4 июня
21:45. Ирландия – Украина
7 июня
21:45. Шотландия – Украина
11 июня
21:45. Украина – Армения
14 июня
21:45. Украина – Ирландия
23 сентября
19:00. Армения – Украина
26 сентября
21:45. Украина – Шотландия
С полным расписанием Лии наций можно ознакомиться здесь.
Источник — УЕФА
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