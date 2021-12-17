Вице-президент ФТУ: «Планируем привлекать Белинского к матчам за сборную»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал о перспективах 18-летнего украинского теннисиста Вячеслава Белинского, который закончил сезон в топ-5 юниорского рейтинга.

«Целый год Вячеслав ездит на соревнования за средства ФТУ и на один из самых престижных юниорских турниров Eddie Herr, недавно выигравший, мы также его командировали. В этом году он боролся с травмами, сейчас Белинский возьмет небольшую паузу, чтобы подлечиться, и уже после этого начнет полноценную взрослую карьеру. Конечно, если не будет противопоказаний, мы планируем привлекать его в сборную уже на матче с Барбадосом, ведь уровень его игры достаточно высок даже для взрослого игрока.

Мы очень рады, что у него получился столь успешный год, все это на фоне постоянной травмы локтя. Самое главное сейчас для Вячеслава – полностью поправиться. Постараемся, чтобы прошло без оперативных вмешательств. Надеемся, что спортсмен еще молод, регенерация на высоком уровне, должна помочь физическая терапия», – сказал Зукин.

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