Евгений ЗУКИН: «Команду Барбадоса, скорее всего, будем принимать в Киеве»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал, где сборная Украины будет принимать команду Барбадоса в рамках Кубка Дэвиса (4-5 марта).

«Мы еще не встречались с капитаном по поводу матча с Барбадосом, но мне кажется, что это именно тот момент, когда нужно дать шанс нашим молодым теннисистам, чтобы у них был опыт «живых» матчей Кубка Дэвиса. Надо откровенно признать, что нам очень повезло с жеребьевкой. Единственное, что можно было слетать в Барбадос, говорят, что там хорошая погода.

Но будем играть, скорее всего, в Киеве. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с Международной федерацией тенниса (ITF). К сожалению, у нас не так много мест, где мы можем играть матчи Кубка Дэвиса. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сыграть этот матч в столице. Скорее всего, это будет в теннисном клубе Tennis Park. Едва ли этот матч может вызвать очень большой интерес среди публики, но для нас он со спортивной точки зрения очень важен. Возможно, даже важнее, чем с Норвегией. Потому что нужно заигрывать новых игроков, нужно ставить их на «живые» матчи, создавать новую команду», – сказал Зукин.

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