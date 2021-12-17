Генрих МХИТАРЯН: «Хорошо знаем возможности украинцев»

Главная звезда сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций, где его команда сыграет с Украиной, Шотландией и Ирландией:

«Думаю, это не самая легкая группа, впрочем, нам могли попасться и более сложные соперники. Мы очень хорошо знаем Ирландию, можно сказать, что у нас «очень хорошие» воспоминания. Мы впервые сыграем против Шотландии, и это тоже будет непросто.

Что касается сборной Украины, то в 90-х и в 2000-х наша команда неоднократно играла с ними, проведя 8 матчей. Несмотря на то, что в последнее время жребий не сводил нас вместе, однако мы очень хорошо знаем возможности украинцев.

Я думаю, а также уверен, что мы можем бороться с этими командами и преподносить сюрпризы. Если мы сможем сохранить свое место в лиге B, то это будет неплохой результат».