Генрих МХИТАРЯН: «Хорошо знаем возможности украинцев»

Лидер сборной Армении – о жеребьевке Лиги наций

  • 17.12.2021 12:25
  • 1002 просмотра
  • 2 комментария
Генрих МХИТАРЯН: «Хорошо знаем возможности украинцев»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Главная звезда сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций, где его команда сыграет с Украиной, Шотландией и Ирландией:

«Думаю, это не самая легкая группа, впрочем, нам могли попасться и более сложные соперники. Мы очень хорошо знаем Ирландию, можно сказать, что у нас «очень хорошие» воспоминания. Мы впервые сыграем против Шотландии, и это тоже будет непросто.

Что касается сборной Украины, то в 90-х и в 2000-х наша команда неоднократно играла с ними, проведя 8 матчей. Несмотря на то, что в последнее время жребий не сводил нас вместе, однако мы очень хорошо знаем возможности украинцев.

Я думаю, а также уверен, что мы можем бороться с этими командами и преподносить сюрпризы. Если мы сможем сохранить свое место в лиге B, то это будет неплохой результат».

Источник — Федерация футбола Армении

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 17.12.2021 12:46
    0
    Карабах це Азербайджан!
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.12.2021 12:36
    0
    игрок сильный а сборная слабая, из-за чего Генрих много не выиграл из того чего мог бы если бы играл за другую сборную
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