Тренер Шотландии: «Надеюсь, сможем трижды победить Украину»

Стив Кларк предвкушает встречи с украинцами в Лиге наций и в плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 17.12.2021 11:03
  • 1156 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Шотландии: «Надеюсь, сможем трижды победить Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2022/2023.

По итогам жеребьевки Лиги наций-2022/2023, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА, сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

«Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения – новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда», - сказал Кларк.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.12.2021 11:21
    -1
    удачи
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    df9hjli
    df9hjli, 17.12.2021 11:16
    -1
    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
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