Тренер Шотландии: «Надеюсь, сможем трижды победить Украину»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2022/2023.
По итогам жеребьевки Лиги наций-2022/2023, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА, сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.
«Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.
Игры против Ирландии всегда будут интересны болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.
Армения – новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда», - сказал Кларк.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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