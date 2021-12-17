Егише МЕЛИКЯН: «Армения не создаст проблем Украине»

Украинская национальная команда сильнее армянской, уверен специалист

  • 17.12.2021 10:35
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Егише МЕЛИКЯН: «Армения не создаст проблем Украине»
© УАФ

Главный тренер армянского «Пюника» Егише Меликян, длительное время работавший в УПЛ, поделился ожиданиями от противостояния сборных Украины и Армении в Лиге наций. Обе сборные по итогам жеребьевки попали в группу В1 вместе с Шотландией и Ирландией.

«Я болею и за сборную Украины, и за сборную Армении. Но шансов на победу однозначно больше у Украины. Я работаю в Армении и работал в Украине. Если сравнить уровень, то, конечно, сборная Украины — более сильная команда, чем Армения. Даже последние игры показали, что лидеров там нет, есть коллектив. И у этого коллектива либо получается, либо нет. Выделить никого не могу. Не могу сказать, что, когда Армения встретится с Украиной, они создадут ее защитникам какие-то сложности. Пока я не вижу, что своими индивидуальными качествами армяне смогут создать сопернику проблемы», — сказал Меликян.

Источник — Футбол 1/2/3

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