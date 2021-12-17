Исмаили — Марлосу: «Ты все еще можешь очень помочь Шахтеру»

31-летний бразильский левый защитник «Шахтера» Исмаили попрощался с Марлосом, который покинул донецкий клуб в связи с завершением срока действия контракта.

«Воин, поздравляю тебя со всей твоей историей в Украине, а особенно — в «Шахтере». Было очень приятно вместе играть с тобой эти восемь лет. Трудно смотреть, как ты уезжаешь, потому что я знаю, что ты все еще можешь нам очень помочь. Я буду скучать по тебе, брат. Желаю тебе и твоей семье всяческих успехов. Крепко обнимаю, Марлос», — прокомментировал Исмаили совместное фото с Марлосом.

Исмаили выступает за «Шахтер» с февраля 2013 года. Марлос перешел в «Шахтер» летом 2014 года из харьковского «Металлиста».