Исмаили — Марлосу: «Ты все еще можешь очень помочь Шахтеру»

Бразильский футболист поблагодарил своего бывшего одноклубника за совместную игру

  • 17.12.2021 10:19
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Исмаили — Марлосу: «Ты все еще можешь очень помочь Шахтеру»
© ФК Шахтер Донецк. Исмаили

31-летний бразильский левый защитник «Шахтера» Исмаили попрощался с Марлосом, который покинул донецкий клуб в связи с завершением срока действия контракта.

«Воин, поздравляю тебя со всей твоей историей в Украине, а особенно — в «Шахтере». Было очень приятно вместе играть с тобой эти восемь лет. Трудно смотреть, как ты уезжаешь, потому что я знаю, что ты все еще можешь нам очень помочь. Я буду скучать по тебе, брат. Желаю тебе и твоей семье всяческих успехов. Крепко обнимаю, Марлос», — прокомментировал Исмаили совместное фото с Марлосом.

Исмаили выступает за «Шахтер» с февраля 2013 года. Марлос перешел в «Шахтер» летом 2014 года из харьковского «Металлиста».

Источник — Instagram

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