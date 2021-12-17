Не отпустили в Харьков. Бразильский клуб не продал игрока в Металлист

Бразильский футбольный клуб «Спорт Ресифи» отклонил предложение харьковского «Металлиста» о трансфере 19-летнего атакующего полузащитника Густаво Силвы де Оливейры. Украинский клуб предложил за игрока около €2 миллионов, но бразильцев эта сумма не устроила.

Де Оливейра — воспитанника «Спорта Ресифи». В минувшем сезоне хавбек провел за первую команду клуба 35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. Интерес к Густаво Силве де Оливейре проявляют многие бразильские клубы, в частности, «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуется киевское «Динамо».