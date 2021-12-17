Не отпустили в Харьков. Бразильский клуб не продал игрока в Металлист

«Спорт Ресифи» отказался от €2 миллионов за Густаво Силву де Оливейру

  • 17.12.2021 09:25
  • 1307 просмотров
  • 1 комментарий
Не отпустили в Харьков. Бразильский клуб не продал игрока в Металлист
© ФК Спорт Ресифи. Густаво Силва де Оливейра

Бразильский футбольный клуб «Спорт Ресифи» отклонил предложение харьковского «Металлиста» о трансфере 19-летнего атакующего полузащитника Густаво Силвы де Оливейры. Украинский клуб предложил за игрока около €2 миллионов, но бразильцев эта сумма не устроила.

Де Оливейра — воспитанника «Спорта Ресифи». В минувшем сезоне хавбек провел за первую команду клуба 35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. Интерес к Густаво Силве де Оливейре проявляют многие бразильские клубы, в частности, «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуется киевское «Динамо».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Etana
    Etana, 17.12.2021 10:16
    0
    "35 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи" - и за что тут даже 2 миллиона?
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