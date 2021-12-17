Ливерпуль одержал 2000-ю победу в АПЛ. Это абсолютный рекорд

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдского клубна, «Ливерпуль» стал первым английским клубом, которому удалось одержать 2000 побед в истории в высшем дивизионе английского футбола.

Подопечные Юргена Клоппа забивают в 32 последних матчах во всех соревнованиях, что является самой продолжительной голевой серией в истории клуба.

В топ-3 лучших английских клубов по победам в премьер-дивизионе также входят «Арсенал» (1926 побед) и «Эвертон» (1872).

«Ливерпуль» 19 раз становился чемпионом Англии, первый раз это произошло в сезоне-1900/01, их последнее чемпионство случилось в сезоне-2019/20.