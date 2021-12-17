САБО: «Журналисты пишут, что Луческу уходит, но у него хорошая зарплата»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о ситуации в киевском «Динамо».

«Пока у «Динамо спад», и я не вижу, что Луческу может дать им что-то новое. Вы меня извините, но куплено четыре нападающих и ни один не играет. В чем дело?

Гармаш — не нападающий! Он игрок средней линии. В свое время я прочил, что он уйдет из «Динамо» в английскую лигу.

Тогда у него не было проблем с арбитрами, он был дисциплинирован. Однако он обломался. Был момент, что он не туда нырнул: его чуть не убили и не подожгли машину. Такое бывает с молодыми футболистами. После этого он пропал. А сейчас Луческу увидел, что он лучше всех в плане работоспособности, и ставит его на позицию форварда. Но он не нападающий. Из-за этого «Динамо» очень много теряет.

Луческу себя исчерпал? Мое мнение, что да. Особенно это видно по последним играм. Журналисты много пишут, что он уходит, но, думаю, что у него хорошая зарплата», - сказал Сабо.

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