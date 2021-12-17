Женская ЛЧ. Жилстрой-1 закончил группу третьим. Кто вышел в 1/4 финала?

16 декабря завершились матчи группового раунда женской Лиги чемпионов.
В группе B харьковский «Жилстрой-1» в 6-м туре проиграл на выезде «Реалу» (0:3) закончил группу третьим и выбыл из турнира, пропустив вперед французский «ПСЖ» и испанский «Реал».
В группе A «Вольфсбург», «Ювентус» и «Челси» устроили серьезную зарубу, набрав по 11 очков. Третьей лишней оказалась лондонская команда.
Лига чемпионов 2021/22 среди женщин
В 1/4 финала вышли 8 команд
Сеяные команды:
- Вольфсбург (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Барселона (Испания)
- Лион (Франция)
Несеяные команды:
- Ювентус (Италия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Арсенал (Англия)
- Бавария (Германия)
6-й тур, 15 декабря
- 19:45. Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 4:0
- 19:45. Лион (Франция) – Хеккен (Швеция) – 4:0
- 22:00. Барселона (Испания) – Кеге (Дания) – 5:0
- 22:00. Хоффенхайм (Германия) – Арсенал (Англия) – 4:1
6-й тур, 16 декабря
- 19:45. ПСЖ (Франция) – Брейдаблик (Исландия) – 6:0
- 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Жилстрой-1 (Украина) – 3:0
- 22:00. Вольфсбург (Германия) – Челси (Англия) – 4:0
- 22:00. Ювентус (Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
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