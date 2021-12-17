Женская ЛЧ. Жилстрой-1 закончил группу третьим. Кто вышел в 1/4 финала?

16 декабря завершились матчи группового раунда женской Лиги чемпионов.

В группе B харьковский «Жилстрой-1» в 6-м туре проиграл на выезде «Реалу» (0:3) закончил группу третьим и выбыл из турнира, пропустив вперед французский «ПСЖ» и испанский «Реал».

В группе A «Вольфсбург», «Ювентус» и «Челси» устроили серьезную зарубу, набрав по 11 очков. Третьей лишней оказалась лондонская команда.

Лига чемпионов 2021/22 среди женщин

В 1/4 финала вышли 8 команд

Сеяные команды:

Вольфсбург (Германия)

Вольфсбург (Германия) ПСЖ (Франция)

ПСЖ (Франция) Барселона (Испания)

Барселона (Испания) Лион (Франция)

Несеяные команды:

Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) Реал Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания) Арсенал (Англия)

Арсенал (Англия) Бавария (Германия)

6-й тур, 15 декабря

19:45. Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 4:0

(Германия) – Бенфика (Португалия) – 4:0 19:45. Лион (Франция) – Хеккен (Швеция) – 4:0

(Франция) – Хеккен (Швеция) – 4:0 22:00. Барселона (Испания) – Кеге (Дания) – 5:0

(Испания) – Кеге (Дания) – 5:0 22:00. Хоффенхайм (Германия) – Арсенал (Англия) – 4:1

6-й тур, 16 декабря

19:45. ПСЖ (Франция) – Брейдаблик (Исландия) – 6:0

(Франция) – Брейдаблик (Исландия) – 6:0 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Жилстрой-1 (Украина) – 3:0

(Испания) – Жилстрой-1 (Украина) – 3:0 22:00. Вольфсбург (Германия) – Челси (Англия) – 4:0

(Германия) – Челси (Англия) – 4:0 22:00. Ювентус (Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0

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