Женская ЛЧ. Жилстрой-1 закончил группу третьим. Кто вышел в 1/4 финала?

«Вольфсбург», «Ювентус» и «Челси» устроили зарубу в Лиге чемпионов

  • 17.12.2021 01:25
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Женская ЛЧ. Жилстрой-1 закончил группу третьим. Кто вышел в 1/4 финала?
© УЕФА

16 декабря завершились матчи группового раунда женской Лиги чемпионов.

В группе B харьковский «Жилстрой-1» в 6-м туре проиграл на выезде «Реалу» (0:3) закончил группу третьим и выбыл из турнира, пропустив вперед французский «ПСЖ» и испанский «Реал».

В группе A «Вольфсбург», «Ювентус» и «Челси» устроили серьезную зарубу, набрав по 11 очков. Третьей лишней оказалась лондонская команда.

Лига чемпионов 2021/22 среди женщин

В 1/4 финала вышли 8 команд

Сеяные команды:

  •  Вольфсбург (Германия)
  •  ПСЖ (Франция)
  •  Барселона (Испания)
  •  Лион (Франция)

Несеяные команды:

  •  Ювентус (Италия)
  •  Реал Мадрид (Испания)
  •  Арсенал (Англия)
  •  Бавария (Германия)

6-й тур, 15 декабря

  • 19:45. Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 4:0
  • 19:45. Лион (Франция) – Хеккен (Швеция) – 4:0
  • 22:00. Барселона (Испания) – Кеге (Дания) – 5:0
  • 22:00. Хоффенхайм (Германия) – Арсенал (Англия) – 4:1

6-й тур, 16 декабря

  • 19:45. ПСЖ (Франция) – Брейдаблик (Исландия) – 6:0
  • 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Жилстрой-1 (Украина) – 3:0
  • 22:00. Вольфсбург (Германия) – Челси (Англия) – 4:0
  • 22:00. Ювентус (Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

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