Тренер Армении: «Украина – фаворит группы. Эта команда играла в лиге А»

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций:
«Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, игравшая в лиге А. Что мы будем играть против таких соперников, означает: мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.
У нас в соперниках физически хорошо подготовленные команды. Также в их составах много футболистов с хорошими техническими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными и бороться за победу в каждом матче.
Конечно, Украина – фаворит группы. Но Ирландия и Шотландия – тоже опытные и квалифицированные команды».
Источник — Федерация футбола Армении
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