Тренер Армении: «Украина – фаворит группы. Эта команда играла в лиге А»

Хоакин Капаррос прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

  • 17.12.2021 00:35
  • 346 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Армении: «Украина – фаворит группы. Эта команда играла в лиге А»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Капаррос

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций:

«Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, игравшая в лиге А. Что мы будем играть против таких соперников, означает: мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.

У нас в соперниках физически хорошо подготовленные команды. Также в их составах много футболистов с хорошими техническими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными и бороться за победу в каждом матче.

Конечно, Украина – фаворит группы. Но Ирландия и Шотландия – тоже опытные и квалифицированные команды».

Источник — Федерация футбола Армении

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Максим Коваленко
    Максим Коваленко, 17.12.2021 01:01
    +1
    dd dent, 17.12.2021 00:43
    Уместнее даже было бы сказать не играла, а должна была бы вероятно играть и дальше, если б не выкинули финт с технарем
    Швейцарский сыр вкуснее украинского сала
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 17.12.2021 00:43 (изменен)
    +1
    Уместнее даже было бы сказать не играла, а должна была бы вероятно играть и дальше, если б не выкинули финт с технарем
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 17.12.2021 01:03
    -1
    Максим Коваленко, 17.12.2021 01:01
    Швейцарский сыр вкуснее украинского сала
    Двойные стандарты, с сыром бы никогда так не поступили
    Ссылка
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