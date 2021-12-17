Тренер Армении: «Украина – фаворит группы. Эта команда играла в лиге А»

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций:

«Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, игравшая в лиге А. Что мы будем играть против таких соперников, означает: мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.

У нас в соперниках физически хорошо подготовленные команды. Также в их составах много футболистов с хорошими техническими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными и бороться за победу в каждом матче.

Конечно, Украина – фаворит группы. Но Ирландия и Шотландия – тоже опытные и квалифицированные команды».