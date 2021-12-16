Александр ПЕТРАКОВ: «Нужно выигрывать эту группу»

Наставник сборной Украины поделился мнением о жеребьевке Лиги наций

  • 16.12.2021 23:36
  • 660 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ПЕТРАКОВ: «Нужно выигрывать эту группу»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций сезона 2022/2023, по итогам которой сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

«Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.

Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся возвратиться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью.

Ждем календарь. Тогда уже точно будем знать, с кем и где начинаем.

21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча за короткий промежуток времени», — отметил Петраков.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    fifa2020
    fifa2020, 16.12.2021 23:42 (изменен)
    +3
    Зачем? Лучше остаться в дивизионе Б, чтобы в следующем сезоне ЛН выиграть группу (а это проще в дивизионе Б сделать) и перед ЧМ 2026 иметь возможность получить путевку в плей-офф ЧМ, как это сделали Чехия и Австрия! На ЧЕ и без ЛН легко можно попасть!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности