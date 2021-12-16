«Отсутствие результата». Леонов объяснил, почему был вынужден уйти из Миная

Специалист покинул пост главного тренера команды после встречи с президентом клуба

  • 16.12.2021 23:20
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«Отсутствие результата». Леонов объяснил, почему был вынужден уйти из Миная
© ФК Минай. Игорь Леонов

54-летний украинский экс-тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал свой уход из закарпатского клуба.

 «Два часа назад закончилась моя встреча с президентом ФК «Mинай» Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, сыгранные командой под моим руководством. Валерий Иванович сказал, что по игре не имеет каких-то претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество. После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со мной «Минай» покидает и мой помощник — Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше, и «Минай» останется в элите», — отметил Леонов.

После 18-ти сыгранных туров «Минай» занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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