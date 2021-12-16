Источник: Эвертон давно следил за Миколенко, Динамо не отдало в аренду

По информации Liverpool Echo, «Эвертон» давно следил за выступлениями левого защитника «Динамо» Киев Виталия Миколенко.

Ранее клуб хотел взять игрока в аренду, но киевляне отказались от этого варианта, поэтому стороны оформили полноценный трансфер.

СМИ сообщает, что «Динамо» получит 20 миллионов фунтов. Миколенко в четверг прибыл в Англию для завершения переговоров.

О том, когда сделку объявят официально, информации пока нет. Трансферное окно в АПЛ откроется 1 января.

Основным левым защитником «Эвертона» является экс-игрок ПСЖ и «Барселоны» Люка Динь, но у него сложились не лучшие отношения с наставником Рафой Бенитесом.