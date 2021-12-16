Источник: Эвертон давно следил за Миколенко, Динамо не отдало в аренду

Украинец близок к трансферу в АПЛ

  • 16.12.2021 22:56
  • 2145 просмотров
  • 15 комментариев
Источник: Эвертон давно следил за Миколенко, Динамо не отдало в аренду
© fcdynamo.kiev.ua

По информации Liverpool Echo, «Эвертон» давно следил за выступлениями левого защитника «Динамо» Киев Виталия Миколенко.

Ранее клуб хотел взять игрока в аренду, но киевляне отказались от этого варианта, поэтому стороны оформили полноценный трансфер.

СМИ сообщает, что «Динамо» получит 20 миллионов фунтов.  Миколенко в четверг прибыл в Англию для завершения переговоров.

О том, когда сделку объявят официально, информации пока нет. Трансферное окно в АПЛ откроется 1 января.

Основным левым защитником «Эвертона» является экс-игрок ПСЖ и «Барселоны» Люка Динь, но у него сложились не лучшие отношения с наставником Рафой Бенитесом.

Источник — Liverpool Echo

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 16.12.2021 23:11
    +4
    Minolt, 16.12.2021 23:06
    Трудно ему там будет. Болельщики очень любят своено крайнего защитника
    Динь - их лучший и самый дрогой игрок.
    Думаю, его будут продавать.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 16.12.2021 23:02
    +2
    Следили ещё с детства.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:56
    +1
    Juzik, 16.12.2021 23:30
    А кто он такой?
    Я не знаю кто он ,и болельщики Эвертона не знают
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 16.12.2021 23:23
    +1
    Sauron, 16.12.2021 23:11
    Динь - их лучший и самый дрогой игрок.
    Думаю, его будут продавать.
    А чего он не играет сегодня? и в предыдущем туре не играл? Что с ним?
    И кстати с этой зоны и забил Челси
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 23:22
    +1
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:14
    SlapheadDave: "Если мы заменим Диня на этого персонажа, то потеряем всякую надежду на спасение".
    Ben Palmer: "Черт возьми... Я только что узнал, что мы меняем Диня на Миколенко".
    sayantan: "Кто такой Миколенко? Я не нашел это имя в Football Manager".
    Mozezz: "Уже ненавижу Миколенко и Бенитеса, который фактически вытесняет одного из наших лучших игроков сейчас. Динь последние несколько лет был нашим капитаном. Он невероятный профессионал, усердно работавший все время здесь".
    Стало быть сам себе противоречишь написав шо они не знают кто это
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    Minolt
    Minolt, 16.12.2021 23:06
    +1
    Трудно ему там будет. Болельщики очень любят своено крайнего защитника
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 22:58
    +1
    Коню понятно, на фиг оно дк надо было с той арендой
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:48
    0
    BestOf, 16.12.2021 23:27
    Форевка, которая копирует чужие аккаунты, ты же писал, что болельщики Эвертона не знают, кто такой Миколенко. Теперь скопировал комментарии троих их них.... Почему не сотни? Только удобные для тебя выбрал?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 16.12.2021 23:40
    0
    Бенитес кстати ничью то добыл с Челси.
    Дотянет до нового года
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 16.12.2021 23:35
    0
    Динь действительно для Эвертона в свое время важным игроком был и есть и публика его любит, но вбросы типа нижеприведенных комментариев просто бред.
    Если с этого сайта посты условных Face control или Хуакинов взять и в Англии перевести, то может Миколенко даже визу не дадут , не то , что не купят.
    Только кто слушает таких комментаторов
    Ссылка
    Juzik
    Juzik, 16.12.2021 23:30
    0
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:00
    болельщики Эвертона не знают кто такой Миколенко
    А кто он такой?
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 16.12.2021 23:27
    -1
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:14
    SlapheadDave: "Если мы заменим Диня на этого персонажа, то потеряем всякую надежду на спасение".
    Ben Palmer: "Черт возьми... Я только что узнал, что мы меняем Диня на Миколенко".
    sayantan: "Кто такой Миколенко? Я не нашел это имя в Football Manager".
    Mozezz: "Уже ненавижу Миколенко и Бенитеса, который фактически вытесняет одного из наших лучших игроков сейчас. Динь последние несколько лет был нашим капитаном. Он невероятный профессионал, усердно работавший все время здесь".
    Форевка, которая копирует чужие аккаунты, ты же писал, что болельщики Эвертона не знают, кто такой Миколенко. Теперь скопировал комментарии троих их них.... Почему не сотни? Только удобные для тебя выбрал?
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:00
    -1
    болельщики Эвертона не знают кто такой Миколенко
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:14 (изменен)
    -2
    SergeyKharkiv, 16.12.2021 23:06
    Болельщики Эвертона которые пишут:
    Macca 1878
    1 HR AGO
    If this is true then I’m very happy with this. He was quality in the Euro’s and if it is true then i guess Digne is on his way!
    Вывод: Ты dayn animal brekhlivoe
    SlapheadDave: "Если мы заменим Диня на этого персонажа, то потеряем всякую надежду на спасение".
    Ben Palmer: "Черт возьми... Я только что узнал, что мы меняем Диня на Миколенко".
    sayantan: "Кто такой Миколенко? Я не нашел это имя в Football Manager".
    Mozezz: "Уже ненавижу Миколенко и Бенитеса, который фактически вытесняет одного из наших лучших игроков сейчас. Динь последние несколько лет был нашим капитаном. Он невероятный профессионал, усердно работавший все время здесь".
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 16.12.2021 23:06 (изменен)
    -7
    FunnyCat_____, 16.12.2021 23:00
    болельщики Эвертона не знают кто такой Миколенко
    Болельщики Эвертона которые пишут:
    Macca 1878
    1 HR AGO
    If this is true then I’m very happy with this. He was quality in the Euro’s and if it is true then i guess Digne is on his way!
    Вывод: Ты dayn animal brekhlivoe
    Ссылка
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