Источник: Эвертон давно следил за Миколенко, Динамо не отдало в аренду

По информации Liverpool Echo, «Эвертон» давно следил за выступлениями левого защитника «Динамо» Киев Виталия Миколенко.
Ранее клуб хотел взять игрока в аренду, но киевляне отказались от этого варианта, поэтому стороны оформили полноценный трансфер.
СМИ сообщает, что «Динамо» получит 20 миллионов фунтов. Миколенко в четверг прибыл в Англию для завершения переговоров.
О том, когда сделку объявят официально, информации пока нет. Трансферное окно в АПЛ откроется 1 января.
Основным левым защитником «Эвертона» является экс-игрок ПСЖ и «Барселоны» Люка Динь, но у него сложились не лучшие отношения с наставником Рафой Бенитесом.
Источник — Liverpool Echo
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Думаю, его будут продавать.
Думаю, его будут продавать.
И кстати с этой зоны и забил Челси
Ben Palmer: "Черт возьми... Я только что узнал, что мы меняем Диня на Миколенко".
sayantan: "Кто такой Миколенко? Я не нашел это имя в Football Manager".
Mozezz: "Уже ненавижу Миколенко и Бенитеса, который фактически вытесняет одного из наших лучших игроков сейчас. Динь последние несколько лет был нашим капитаном. Он невероятный профессионал, усердно работавший все время здесь".
Дотянет до нового года
Если с этого сайта посты условных Face control или Хуакинов взять и в Англии перевести, то может Миколенко даже визу не дадут , не то , что не купят.
Только кто слушает таких комментаторов
Ben Palmer: "Черт возьми... Я только что узнал, что мы меняем Диня на Миколенко".
sayantan: "Кто такой Миколенко? Я не нашел это имя в Football Manager".
Mozezz: "Уже ненавижу Миколенко и Бенитеса, который фактически вытесняет одного из наших лучших игроков сейчас. Динь последние несколько лет был нашим капитаном. Он невероятный профессионал, усердно работавший все время здесь".
Macca 1878
1 HR AGO
If this is true then I’m very happy with this. He was quality in the Euro’s and if it is true then i guess Digne is on his way!
Вывод: Ты dayn animal brekhlivoe
Ben Palmer: "Черт возьми... Я только что узнал, что мы меняем Диня на Миколенко".
sayantan: "Кто такой Миколенко? Я не нашел это имя в Football Manager".
Mozezz: "Уже ненавижу Миколенко и Бенитеса, который фактически вытесняет одного из наших лучших игроков сейчас. Динь последние несколько лет был нашим капитаном. Он невероятный профессионал, усердно работавший все время здесь".
Macca 1878
1 HR AGO
If this is true then I’m very happy with this. He was quality in the Euro’s and if it is true then i guess Digne is on his way!
Вывод: Ты dayn animal brekhlivoe
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