Мирон МАРКЕВИЧ: «Для сборной Украины жребий был удачным»

Специалист подвел итоги жеребьевки Лиги наций сезона 2022/2023

  • 16.12.2021 22:58
  • 825 просмотров
  • 5 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для сборной Украины жребий был удачным»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о жеребьевке Лиги наций сезона 2022/2023 для украинской национальной команды.

В рамках группы В1 Украина сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией.

«Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира.

А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая, и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное — быть уверенными в своих возможностях, и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем», — считает Маркевич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Попов
    Андрей Попов, 16.12.2021 23:18 (изменен)
    +2
    agins, 16.12.2021 23:13
    Мирон Богданыч, когда ответите за свою работу, и за наши деньги? когда будет отчет ваших заработаных 400 тыщ грн. в месяц? Вы получали и мои деньги тоже, я хочу увидеть отчет за что!?!??!?
    На сколько я знаю, УАФ не финансируется налогоплательщиками
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 16.12.2021 23:40
    0
    agins, 16.12.2021 23:22
    Маркевич это один из самых высоких деребанов нашего футбольного бюджета. Человек который несколько лет получал 400 тыщ в месяц просто так с нашего государственого бюджета! человек который за такие деньги не сделал ни чего полезного для нашего молодежного футбола. При нем молодежный футбол опустился ниже плинтуса. И я как налогоплательщик хочу что бы была дана оценка работе этого человека на зарплате 400 тыщ грн. за наши деньги!!!
    Чего кричишь ? Кто ты а кто Маркевич? )))
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    Андрей Попов
    Андрей Попов, 16.12.2021 23:16
    0
    Стратегически важно выиграть следующий розыгрыш группы Б Лиги наций так как будет отбор на ЧМ-2026 и второе место в том отборе можно и не занять, а быть среди лучших победителей дивизионов лиги наций хорошо.
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    agins
    agins, 16.12.2021 23:22
    -3
    Маркевич это один из самых высоких деребанов нашего футбольного бюджета. Человек который несколько лет получал 400 тыщ в месяц просто так с нашего государственого бюджета! человек который за такие деньги не сделал ни чего полезного для нашего молодежного футбола. При нем молодежный футбол опустился ниже плинтуса. И я как налогоплательщик хочу что бы была дана оценка работе этого человека на зарплате 400 тыщ грн. за наши деньги!!!
    Ссылка
    agins
    agins, 16.12.2021 23:13
    -3
    Мирон Богданыч, когда ответите за свою работу, и за наши деньги? когда будет отчет ваших заработаных 400 тыщ грн. в месяц? Вы получали и мои деньги тоже, я хочу увидеть отчет за что!?!??!?
    Ссылка
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