Мирон МАРКЕВИЧ: «Для сборной Украины жребий был удачным»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о жеребьевке Лиги наций сезона 2022/2023 для украинской национальной команды.

В рамках группы В1 Украина сыграет с Шотландией, Ирландией и Арменией.

«Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира.

А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая, и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное — быть уверенными в своих возможностях, и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем», — считает Маркевич.