Артем ФРАНКОВ: «Наиграемся с Шотландией по самые помидоры!»

Специалист поделился впечатлениями о жеребьевке Лиги наций

  • 16.12.2021 22:34
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  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Наиграемся с Шотландией по самые помидоры!»
© УАФ

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги жеребьевки Лиги наций для сборной Украины.

В сезоне 2022/2023 украинская национальная команда сыграет со сборными Шотландии, Ирландии и Армении в рамках группы В1.

«Наиграемся с Шотландией по самые помидоры!

Я, конечно, о жеребьевке Лиги наций. Ирландия подчеркивает жесткость расклада, а Армения это из разряда «давненько мы с вами не встречались».

Хотя мир, конечно, бухтит о группе Англия, Италия, Германия, Венгрия. Мадьяры теперь без группы смерти — ни шагу!», — написал Франков.

Стоит отметить, что в плей-офф отбора на ЧМ-2022 Украина также встретится с Шотландией.

Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 22:39
    +1
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    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 22:38
    +1
    Венграм действительно слишком уж группа выпала, а вот нашим бы пройти каким-то чудом стыки, а дальше то ЛН то такэ
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