Артем ФРАНКОВ: «Наиграемся с Шотландией по самые помидоры!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги жеребьевки Лиги наций для сборной Украины.
В сезоне 2022/2023 украинская национальная команда сыграет со сборными Шотландии, Ирландии и Армении в рамках группы В1.
«Наиграемся с Шотландией по самые помидоры!
Я, конечно, о жеребьевке Лиги наций. Ирландия подчеркивает жесткость расклада, а Армения это из разряда «давненько мы с вами не встречались».
Хотя мир, конечно, бухтит о группе Англия, Италия, Германия, Венгрия. Мадьяры теперь без группы смерти — ни шагу!», — написал Франков.
Стоит отметить, что в плей-офф отбора на ЧМ-2022 Украина также встретится с Шотландией.
Источник — Telegram
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