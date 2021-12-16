В компанию к Миколенко. Эвертон нацелился на Шона Лонгстаффа

Ливерпульский «Эвертон» внимательно следит за 24-летним английским центральным полузащитником «Ньюкасла» Шоном Лонгстаффом.

Контракт футболиста с «сороками» рассчитан до конца текущего сезона, и в январе его можно будет выкупить по сниженной цене.

61-летний главный тренер «Эвертона» Рафа Бенитес знает все о Лонгстаффе, ведь именно при этом специалисте Шон дебютировал за «сорок» в 2018 году.

Лонгстафф — воспитанник «Ньюкасла». В текущем сезоне футболист провел за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» также подпишет 22-летнего левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.