В компанию к Миколенко. Эвертон нацелился на Шона Лонгстаффа

Полузащитник «Ньюкасла» может перейти в ливерпульский клуб

  • 16.12.2021 21:42
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В компанию к Миколенко. Эвертон нацелился на Шона Лонгстаффа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпульский «Эвертон» внимательно следит за 24-летним английским центральным полузащитником «Ньюкасла» Шоном Лонгстаффом.

Контракт футболиста с «сороками» рассчитан до конца текущего сезона, и в январе его можно будет выкупить по сниженной цене.

61-летний главный тренер «Эвертона» Рафа Бенитес знает все о Лонгстаффе, ведь именно при этом специалисте Шон дебютировал за «сорок» в 2018 году.

Лонгстафф — воспитанник «Ньюкасла». В текущем сезоне футболист провел за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» также подпишет 22-летнего левого защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко.

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