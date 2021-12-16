ВИДЕО. Тухель поддержал Обамеянга. За что канониры наказали габонца?

Наставник «Челси» дал пресс-конференцию перед матчем с «Эвертоном»

  • 16.12.2021 21:30
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ВИДЕО. Тухель поддержал Обамеянга. За что канониры наказали габонца?
© ФК Челси. Томас Тухель

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг потерял статус капитана лондонской команды. «Канониры» лишили габонца повязки из-за его дисциплинарного нарушения.

На пресс-конференции перед матчем между «Челси» и «Эвертоном» Томаса Тухеля спросили, что он думает о ситуации вокруг своего бывшего подопечного. Немецкий специалист поддержал Пьера-Эмерика Обамеянга.

ВИДЕО Sport.ua. Тухель поддержал Обамеянга. За что канониры наказали габонца?

Источник — Sport.ua

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