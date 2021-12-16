ФОТО. «Рыбный день». Милевский готовится встречать новый год в Минске

36-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, по-видимому, встретит новый год в родном Минске.

«Скоро новый год, кто где? А у нас рыбный день — четверг», — прокомментировал Артем свое свежее фото из столицы Беларуси.

Ранее Милевский якобы был арестован СБУ, но на самом деле бывший футболист стал жертвой розыгрыша.