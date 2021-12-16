ФОТО. «Рыбный день». Милевский готовится встречать новый год в Минске

Бывший нападающий «Динамо» уехал в Беларусь

  • 16.12.2021 21:28
  • 1782 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. «Рыбный день». Милевский готовится встречать новый год в Минске
© Instagram. Артем Милевский

36-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, по-видимому, встретит новый год в родном Минске.

«Скоро новый год, кто где? А у нас рыбный день — четверг», — прокомментировал Артем свое свежее фото из столицы Беларуси.

Ранее Милевский якобы был арестован СБУ, но на самом деле бывший футболист стал жертвой розыгрыша.

Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Український Крим
    Український Крим, 16.12.2021 21:35
    +5
    Готується до зйомок в мінському барі з ряженими КГБістами Міля, слабо зняти такий маскарад в Мінську?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 16.12.2021 21:46 (изменен)
    +1
    Український Крим, 16.12.2021 21:35
    Готується до зйомок в мінському барі з ряженими КГБістами Міля, слабо зняти такий маскарад в Мінську?
    Там реально прекроют
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 16.12.2021 21:40
    -1
    Біда з Артемом. Живи собі в цивілізованому туристичному місті, але ж ні, тягне його до картопляного кадаффі).
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 16.12.2021 21:46
    -2
    Віталій Ткачук, 16.12.2021 21:40
    Біда з Артемом. Живи собі в цивілізованому туристичному місті, але ж ні, тягне його до картопляного кадаффі).
    в цивілізованому туристичному місті.....по твоему беларусы низший сорт,ты там был хоть раз...если бы был то такую дичь не нёс бы
    Ссылка
    Morfeo1
    Morfeo1, 16.12.2021 22:14
    -3
    umnuy2, 16.12.2021 21:46
    в цивілізованому туристичному місті.....по твоему беларусы низший сорт,ты там был хоть раз...если бы был то такую дичь не нёс бы
    А я думаю, в данний час, в Білорусі навіть набагато вище рівень життя ніж в Україні.
    Але не на довго! Знімуть Лукашенка... і вони нас швидко "доженуть"
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