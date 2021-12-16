«У меня контракт с Мариуполем». Мампасси оценил слухи о Локомотиве

Защитник Марк Мампасси, который на правах аренды из «Шахтера» выступает за «Мариуполь», оценил слухи о переходе в московский «Локомотив».

«Локомотив»? Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с «Мариуполем». Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве», - сказал Мампасси.

При этом контракт с «Шахтером» завершается летом 2022 года, поэтому клубу выгодно продать игрока сейчас, чтобы выручить за него деньги.