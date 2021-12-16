«У меня контракт с Мариуполем». Мампасси оценил слухи о Локомотиве

Игрок ничего конкретно не говорит

  • 16.12.2021 19:15
  • 1161 просмотр
  • 1 комментарий
«У меня контракт с Мариуполем». Мампасси оценил слухи о Локомотиве
© shakhtar.com

Защитник Марк Мампасси, который на правах аренды из «Шахтера» выступает за «Мариуполь», оценил слухи о переходе в московский «Локомотив».

«Локомотив»? Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с «Мариуполем». Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве», - сказал Мампасси.

При этом контракт с «Шахтером» завершается летом 2022 года, поэтому клубу выгодно продать игрока сейчас, чтобы выручить за него деньги.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 19:17
    0
    Выходит лулумба сбежать может и бесплатно скоро от них
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