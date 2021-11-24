Источник: Мампасси оформил предварительный контракт с Локомотивом Москва

По информации журналиста Олега Ящука, защитник «Мариуполя» Марк Мампасси согласовал предварительный контракт с клубом «Локомотив» Москва.

Журналисту это подтвердили источник в «Мариуполе», хотя контракт 18-летнего игрока принадлежит «Шахтеру».

При этом договор с «Шахтером» завершается летом 2022 года, но «Локомотив» готов заплатить деньги сейчас, чтобы гарантированно заполучить Мампасси.

Агент футболиста ранее утверждал, что целый ряд клубов РПЛ нацелен на Марка.