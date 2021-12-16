Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, победа поможет набрать уверенности»

Наставник «Дженоа» - о матче против «Лацио»

  • 16.12.2021 17:18
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, победа поможет набрать уверенности»
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 18-го тура Серии А против «Лацио» (17 декабря):

- Победа в Кубке Италии дала повод улыбнуться. Этот результат поможет набрать уверенности перед матчами чемпионата?
- Снова победить – это всегда приятно. Мы не пропустили и победили – это облегчение. Теперь нас ждут два тяжелых матча, надеемся, что эта победа поднимет наше моральное состояние перед этими матчами.

- Как вы собираетесь остановит «Лацио» - команду с большим атакующим потенциалом?
- Мы должны сыграть в свою игру, компактно, агрессивно и отобрать очки. Но решающей будет игра команды, нам необходимо по максимуму использовать те шансы, которые у нас будут.

- Статистика говорит, что с Дестро на поле у «Дженоа» больше шансов добыть положительный результат. Каково его состояние?
- Он забил уже 7 голов в чемпионате, у него бывало и больше. Хорошо, что после травмы он сразу забил, у него много энтузиазма и желания помогать команде.

- В матче с «Салернитаной» вы применили ротацию состава. Команда будет более свежей в игре с «Лацио»?
- В матче Кубка Италии мы уже думали об игре с «Лацио». Мы позволили некоторым игрокам отдохнуть, но в этом плане у «Лацио» есть преимущество в несколько дней отдыха. Я хочу видеть свою команду единым целым.

Источник — ФК Дженоа

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