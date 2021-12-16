Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пока провалов у Динамо не вижу»

Экс-форвард «Динамо» - о выступлениях команды

  • 16.12.2021 14:49
  • 1287 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пока провалов у Динамо не вижу»
© ТК Футбол. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко оценил выступления команды в первой половине нынешнего сезона:

«Я бы не сказал, что ничья с «Зарей» это провал. Пока я провалов у «Динамо» не вижу, стабильно играют. Если ты наверху, у тебя каждая игра за первое место».

Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло вторым в УПЛ с 2-очковым отставанием от «Шахтера».

Источник — ТК Футбол

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 16.12.2021 14:58
    +1
    FunnyCat_____, 16.12.2021 14:56
    Продолжайте играть дальше так
    Будет сделано
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 15:38
    0
    FunnyCat_____, 16.12.2021 15:27
    С Ворсклой очень успешно играли ,так бы каждый матч
    Тю
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 15:27
    0
    dd dent, 16.12.2021 15:12
    Желательно не терять очки дальше вообще-то как с зорькой
    С Ворсклой очень успешно играли ,так бы каждый матч
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 15:12
    0
    FunnyCat_____, 16.12.2021 14:56
    Продолжайте играть дальше так
    Желательно не терять очки дальше вообще-то как с зорькой
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 16.12.2021 15:25
    -1
    Вы их не видите, но они есть!
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 14:56
    -2
    Продолжайте играть дальше так
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