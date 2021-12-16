Виктор ЛЕОНЕНКО: «Пока провалов у Динамо не вижу»

Бывший форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко оценил выступления команды в первой половине нынешнего сезона:

«Я бы не сказал, что ничья с «Зарей» это провал. Пока я провалов у «Динамо» не вижу, стабильно играют. Если ты наверху, у тебя каждая игра за первое место».

Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло вторым в УПЛ с 2-очковым отставанием от «Шахтера».