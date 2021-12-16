Реал перенес тренировку из-за вспышки коронавируса

Вчера в «Реале» выявили вспышку коронавируса. Заражены в том числе два игрока первой команды – Лука Модрич и Марсело.
«Реал» принял решение перенести сегодняшнюю тренировку команды 11:00 на 16:30 по местному времени. Перед этим игроки команды пройдут дополнительное тестирование на коронавирус.
Свой следующий матч «Реал» должен провести 19 декабря в Ла Лиге против «Кадиса».
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.