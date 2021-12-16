Агент Инсинье: «Мы далеки от нового контракта с Наполи»

Форвард может покинуть «Наполи» свободным агентом

  • 16.12.2021 14:15
  • 116 просмотров
  • 0 комментариев
Агент Инсинье: «Мы далеки от нового контракта с Наполи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Контракт Лоренцо Инсинье с «Наполи» истекает в конце сезона. Агент форварда Винченцо Пизакане оценил вероятность продления соглашения:

«Лоренцо любит «Наполи», но мы по-прежнему далеки от достижения соглашения по новому контракту. Предложение из «Торонто»? Опыт в MLS, как у Дель Пьеро, возможен. Посмотрим, что будет после 2 января».

В нынешнем сезоне на счету Инсинье 5 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что итальянцем интересуется «Вест Хэм».

Источник — Corriere dello Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности