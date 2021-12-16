Агент Инсинье: «Мы далеки от нового контракта с Наполи»

Контракт Лоренцо Инсинье с «Наполи» истекает в конце сезона. Агент форварда Винченцо Пизакане оценил вероятность продления соглашения:

«Лоренцо любит «Наполи», но мы по-прежнему далеки от достижения соглашения по новому контракту. Предложение из «Торонто»? Опыт в MLS, как у Дель Пьеро, возможен. Посмотрим, что будет после 2 января».

В нынешнем сезоне на счету Инсинье 5 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что итальянцем интересуется «Вест Хэм».