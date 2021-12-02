В компанию к Ярмоленко. Вест Хэм присоединился к гонке за Инсинье

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в подписании 30-летнего итальянского вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье в качестве свободного агента.

Контракт Инсинье с «Наполи» истекает будущим летом. Также на футболиста нацелились миланский «Интер» и английский «Ньюкасл».

Инсинье — воспитанник «Наполи». В текущем сезоне футболист провел за неаполитанский клуб 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 6 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €48 миллионов.

В составе «Вест Хэма» выступает 32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко. Инсинье не будет потенциальным конкурентом для украинца: итальянец играет на левом фланге, Ярмоленко — на правом.