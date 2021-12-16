Мирон МАРКЕВИЧ: «Судьи не уважают Мариуполь»

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич заявил, что считает команду своего сына, «Мариуполь», главным претендентом на вылет из УПЛ в нынешнем сезоне:
— Кто главный претендент на понижение в классе?
— Пока что «Мариуполь». Хотя если руководство клуба серьезно обратит внимание на команду и зимой азовцы смогут укрепиться, то еще можно бороться. С детьми в Премьер-лиге делать нечего. Ушло девять человек, а на их место пришли 17-летние юноши. О каком-то мгновенном прогрессе не может быть и речи.
— Такая ситуация может отразиться на имидже Остапа Маркевича? Он вроде бы неплохо работает, но бессилен изменить ситуацию.
— Пусть все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается. Он просто попал в такую ситуацию. Футболисты особо не хотят ехать в «Мариуполь», судьи, прямо скажем, не уважают — чуть ли не в каждой игре удаление и пенальти.
Что я могу ему подсказать? Нужно терпеть и работать. А то, что Остап серьезно относится к своим обязанностям, я имел возможность увидеть своими глазами.
Ранее сообщалось о том, что Остап Маркевич останется тренером «Мариуполя».
Источник — Рейтинг букмекеров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Так как это поганый фарм клуб, поганого шахтера
Почему ты никогда не была на стадионе на матчах ДК ?
Так как это поганый фарм клуб, поганого шахтера
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.