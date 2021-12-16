Мирон МАРКЕВИЧ: «Судьи не уважают Мариуполь»

Известный тренер считает команду своего сына главных претендентом на вылет

  • 16.12.2021 13:46
  • 618 просмотров
  • 5 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Судьи не уважают Мариуполь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич заявил, что считает команду своего сына, «Мариуполь», главным претендентом на вылет из УПЛ в нынешнем сезоне:

— Кто главный претендент на понижение в классе?
— Пока что «Мариуполь». Хотя если руководство клуба серьезно обратит внимание на команду и зимой азовцы смогут укрепиться, то еще можно бороться. С детьми в Премьер-лиге делать нечего. Ушло девять человек, а на их место пришли 17-летние юноши. О каком-то мгновенном прогрессе не может быть и речи.

— Такая ситуация может отразиться на имидже Остапа Маркевича? Он вроде бы неплохо работает, но бессилен изменить ситуацию.
— Пусть все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается. Он просто попал в такую ​​ситуацию. Футболисты особо не хотят ехать в «Мариуполь», судьи, прямо скажем, не уважают — чуть ли не в каждой игре удаление и пенальти.

Что я могу ему подсказать? Нужно терпеть и работать. А то, что Остап серьезно относится к своим обязанностям, я имел возможность увидеть своими глазами.

Ранее сообщалось о том, что Остап Маркевич останется тренером «Мариуполя».

Источник — Рейтинг букмекеров

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    APL
    APL, 16.12.2021 13:52
    +2
    А за що його поважати? Вони вже який рік виступають в УПЛ для вигоди лише одного клубу?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 16.12.2021 14:29
    0
    FunnyCat_____, 16.12.2021 14:20
    Мариуполь никто не уважает
    Так как это поганый фарм клуб, поганого шахтера
    Тебя в Лубнах твоих унижают как и на сайте ?
    Почему ты никогда не была на стадионе на матчах ДК ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.12.2021 14:12
    0
    Мирон Богданович х не скажет.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 14:15
    -2
    Все ждут динамо в пердиве
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 14:20
    -3
    Мариуполь никто не уважает
    Так как это поганый фарм клуб, поганого шахтера
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности