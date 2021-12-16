Мирон МАРКЕВИЧ: «Судьи не уважают Мариуполь»

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич заявил, что считает команду своего сына, «Мариуполь», главным претендентом на вылет из УПЛ в нынешнем сезоне:

— Кто главный претендент на понижение в классе?

— Пока что «Мариуполь». Хотя если руководство клуба серьезно обратит внимание на команду и зимой азовцы смогут укрепиться, то еще можно бороться. С детьми в Премьер-лиге делать нечего. Ушло девять человек, а на их место пришли 17-летние юноши. О каком-то мгновенном прогрессе не может быть и речи.

— Такая ситуация может отразиться на имидже Остапа Маркевича? Он вроде бы неплохо работает, но бессилен изменить ситуацию.

— Пусть все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается. Он просто попал в такую ​​ситуацию. Футболисты особо не хотят ехать в «Мариуполь», судьи, прямо скажем, не уважают — чуть ли не в каждой игре удаление и пенальти.

Что я могу ему подсказать? Нужно терпеть и работать. А то, что Остап серьезно относится к своим обязанностям, я имел возможность увидеть своими глазами.

Ранее сообщалось о том, что Остап Маркевич останется тренером «Мариуполя».