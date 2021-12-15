Маркевич останется главным тренером Мариуполя

17 января 2022 года футболисты «Мариуполя» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Несмотря на неудачное выступление азовцев в осенней части чемпионата, кредит доверия к главному тренеру Остапу Маркевичу не исчерпан. Это клубное руководство подтвердило на встрече с тренерским штабом перед тем как футболисты «Мариуполя» ушли в отпуск.

По имеющейся информации, за «Мариуполь» больше не будет выступать арендованный у «Шахтера» защитник Марк Мампасси, который продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

25 января азовцы отправятся на сбор в Турцию. «Мариуполь» планирует серьезно усилиться, чтобы весной избежать вылета из элитного дивизиона.

«Мариуполь» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.