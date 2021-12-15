Маркевич останется главным тренером Мариуполя

Клуб не планирует расставаться со специалистом

  • 15.12.2021 12:57
  • 445 просмотров
  • 2 комментария
Маркевич останется главным тренером Мариуполя
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

17 января 2022 года футболисты «Мариуполя» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Несмотря на неудачное выступление азовцев в осенней части чемпионата, кредит доверия к главному тренеру Остапу Маркевичу не исчерпан. Это клубное руководство подтвердило на встрече с тренерским штабом перед тем как  футболисты «Мариуполя» ушли в отпуск.

По имеющейся информации, за «Мариуполь» больше не будет выступать арендованный у «Шахтера» защитник Марк Мампасси, который продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

25 января азовцы отправятся на сбор в Турцию. «Мариуполь» планирует серьезно усилиться, чтобы весной избежать вылета из элитного дивизиона.

«Мариуполь» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Meotida73
    Meotida73, 15.12.2021 14:06 (изменен)
    0
    Если дерьмо разбавить шоколадом, то оно все равно останется дерьмом.
    БОЛЕЛЬЩИКИ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ о клубе,тренере и усилении!!!!!!
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    ABOBA
    ABOBA, 15.12.2021 13:19
    0
    Вроде как усиление обещали - несколько опытных легионеров должны перейти. Марик еще поборется
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