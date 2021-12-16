Дэвид МОЙЕС: «Вест Хэм переживает не самый удачный момент»

Наставник «Вест Хэма» - о матче против «Арсенала»

  • 16.12.2021 13:14
  • 472 просмотра
  • 3 комментария
Дэвид МОЙЕС: «Вест Хэм переживает не самый удачный момент»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение 0:2 от «Арсенала» в 17-м туре АПЛ:

«Мне не понравился наш матч. Мы хорошо оборонялись, наш голкипер был сегодня на высоте, но в целом я не видел предпосылок к тому, чтобы команда победила. Это была явно не наша ночь — возможно, сейчас мы переживаем не самый удачный момент, в то время как у Арсенала белая полоса.

Я очень недоволен вторым пропущенным мячом и тем, как легко мы дали его забить. Мы хорошо выглядели после удаления, но такие мячи нельзя пропускать. Нам нужно добиться большей продуктивности от футболистов, ведь некоторые исполнители играют не на том уровне, на котором могут».

Источник — ФК Вест Хэм

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alex55
    alex55, 16.12.2021 14:33
    0
    Он думал, что белая полоса будет постоянно.
    Ссылка
    temamx2727
    temamx2727, 16.12.2021 13:59
    0
    Уволить ска!!
    Ссылка
    Саня Дорошенко
    Саня Дорошенко, 16.12.2021 13:22
    0
    "Не вдалий" пишеться разом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности