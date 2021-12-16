Дэвид МОЙЕС: «Вест Хэм переживает не самый удачный момент»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение 0:2 от «Арсенала» в 17-м туре АПЛ:

«Мне не понравился наш матч. Мы хорошо оборонялись, наш голкипер был сегодня на высоте, но в целом я не видел предпосылок к тому, чтобы команда победила. Это была явно не наша ночь — возможно, сейчас мы переживаем не самый удачный момент, в то время как у Арсенала белая полоса.

Я очень недоволен вторым пропущенным мячом и тем, как легко мы дали его забить. Мы хорошо выглядели после удаления, но такие мячи нельзя пропускать. Нам нужно добиться большей продуктивности от футболистов, ведь некоторые исполнители играют не на том уровне, на котором могут».