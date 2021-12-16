Гари ЛИНЕКЕР: «Агуэро – один из лучших форвардов в истории футбола»

Известный в прошлом футболист Гари Линекер отметил нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.

Ранее Агуэро объявил о досрочном завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Очень жаль, что Агуэро вынужден досрочно завершить карьеру. Для меня было честью наблюдать за игрой Серхио на протяжении многих лет. Он является одним из величайших бомбардиров в истории футбола. Желаю Агуэро всего лучшего по окончании карьеры», - написал Линекер.

Напомним, в октябре Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании. В результате медицинского обследования Агуэро диагностировали сердечную аритмию.