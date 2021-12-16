Гари ЛИНЕКЕР: «Агуэро – один из лучших форвардов в истории футбола»

Эксперт высказался о завершившим карьеру аргентинце

  • 16.12.2021 12:06
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  • 2 комментария
Гари ЛИНЕКЕР: «Агуэро – один из лучших форвардов в истории футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист Гари Линекер отметил нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.

Ранее Агуэро объявил о досрочном завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Очень жаль, что Агуэро вынужден досрочно завершить карьеру. Для меня было честью наблюдать за игрой Серхио на протяжении многих лет. Он является одним из величайших бомбардиров в истории футбола. Желаю Агуэро всего лучшего по окончании карьеры», - написал Линекер.

Напомним, в октябре Агуэро стало плохо во время матча чемпионата Испании. В результате медицинского обследования Агуэро диагностировали сердечную аритмию.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Антон Гвоздь
    Антон Гвоздь, 16.12.2021 13:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
    советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол ki ng-ball.r u Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
    работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
    Ссылка
    Антон Гвоздь
    Антон Гвоздь, 16.12.2021 13:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
    советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол ki ng-ball.r u Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
    работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
    Ссылка
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