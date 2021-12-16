Алексей ХОБЛЕНКО: «Руководство Кривбасса сделало все, чтобы меня подписать»

Нападающий «Кривбасса» Алексей Хобленко поделился впечатлениями от подписания полноценного контракта с криворожским клубом.

«В «Днепре-1» все было хорошо. Зимние сборы, наверное, как-то плохо повлияли, где-то я себя неправильно повел, даже с точки зрения психологии. Но я уже отпустил эту ситуацию и иду вперед. Контракт был до лета, у меня оставалось еще полгода. Мы разговаривали с Андреем Русолом, вели переговоры между клубами. Руководство «Кривбасса» сделало все, чтобы меня подписать, и я очень этому рад. Я не вмешивался в переговоры. Я высказал свою точку зрения, что хочу остаться в «Кривбассе», главному тренеру, генеральному директору, президенту клуба. И, слава Богу, все прошло хорошо», - сказал Хобленко.