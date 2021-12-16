Жеребьевка Лиги наций. Украина в Лиге B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 декабря в 19:00 состоится церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23

  • 16.12.2021 07:47
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Жеребьевка Лиги наций. Украина в Лиге B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

16 декабря 2021 года в 19:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23

В Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам. Список лиг составлен на основании результатов сборных в Лиге наций 2020/21 и учитывает переход между лигами, итоги финальной стадии и еще не сыгранные стыковые матчи. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на 4 группы по 4 команд. Оставшиеся 7 сборных сформируют две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная Украины попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из второй (кроме России), третьей и четвертой корзин.

Лига наций 2022/23

Посев участников Лиги А

  • Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.
  • Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.
  • Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.
  • Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев участников Лиги В

  • Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
  • Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
  • Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
  • Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев участников Лиги С

  • Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.
  • Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.
  • Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.
  • Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев участников Лиги D

  • Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.
  • Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Календарь матчей

  • 1-й тур: 2–4 июня 2022
  • 2-й тур: 5–8 июня 2022
  • 3-й тур: 9–11 июня 2022
  • 4-й тур: 12–14 июня 2022
  • 5-й тур: 22–24 сентября 2022
  • 6-й тур: 25–27 сентября 2022
  • Финальный раунд: 14 и 15 июня 2023 (полуфиналы), 18 июня 2023 (финал)
  • Стыковые матчи для участников лиги С: 21–23 и 24–26 марта 2024 года

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 16 декабря 19:00 на официальном сайте УЕФА и телеканале Футбол 1.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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    • 16.91% (47)
      1. Финляндия (корзина 2)
    • 8.99% (25)
      2. Норвегия (корзина 2)
    • 7.91% (22)
      3. Шотландия (корзина 2)
    • 13.67% (38)
      4. Израиль (корзина 3)
    • 9.35% (26)
      5. Румыния (корзина 3)
    • 5.4% (15)
      6. Сербия (корзина 3)
    • 3.96% (11)
      7. Ирландия (корзина 3)
    • 7.55% (21)
      8. Словения (корзина 4)
    • 2.52% (7)
      9. Черногория (корзина 4)
    • 8.27% (23)
      10. Албания (корзина 4)
    • 15.47% (43)
      11. Армения (корзина 4)
    Результаты опроса Проголосовали — 93
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