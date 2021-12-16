Жеребьевка Лиги наций. Украина в Лиге B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 декабря 2021 года в 19:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23.

В Лиге наций примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Они распределены по четырем лигам. Список лиг составлен на основании результатов сборных в Лиге наций 2020/21 и учитывает переход между лигами, итоги финальной стадии и еще не сыгранные стыковые матчи. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на 4 группы по 4 команд. Оставшиеся 7 сборных сформируют две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная Украины попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из второй (кроме России), третьей и четвертой корзин.

Лига наций 2022/23

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Украина , Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия. Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Календарь матчей

1-й тур: 2–4 июня 2022

2-й тур: 5–8 июня 2022

3-й тур: 9–11 июня 2022

4-й тур: 12–14 июня 2022

5-й тур: 22–24 сентября 2022

6-й тур: 25–27 сентября 2022

Финальный раунд: 14 и 15 июня 2023 (полуфиналы), 18 июня 2023 (финал)

Стыковые матчи для участников лиги С: 21–23 и 24–26 марта 2024 года

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 16 декабря 19:00 на официальном сайте УЕФА и телеканале Футбол 1.