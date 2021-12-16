Тренер Александрии: «На этом этапе слабых команд не бывает»

Юрий Гура поделился ожиданиями от противостояния с киевским «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины

  • 16.12.2021 05:11
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Тренер Александрии: «На этом этапе слабых команд не бывает»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о предстоящем соперничестве с киевским «Динамо» в 1/4 финала Кубка Украины и оценил шансы своей команды.

«На этом этапе слабых команд априори не бывает. Как я оцениваю жребий? Кто бы по нему нашей команде ни выпал, все равно с каждым придется играть. Главными фаворитами кубкового розыгрыша являются оба наших флагмана — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Эти команды в чемпионате борются за медали, всегда стремятся к максимальным результатам. Посмотрим, как подготовятся динамовцы, и как подготовимся мы во время зимнего антракта.

Какие задачи ставится перед «Александрией» в нынешнем розыгрыше Кубка Украины? Пока ничего не обсуждалось. Насчет этого в клубе не разговаривали. Полагаю, что этот вопрос будет решаться не раньше следующего года, в преддверии весенней части сезона.

Раньше перед «Александрией» наверняка ставилась задача выиграть национальный Кубок, так как в этом случае команда сразу же попадала в Лигу Европы», — отметил Гура.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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