Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Украины

«Металлист» сумел избежать битвы с «Динамо» и «Шахтером»

  • 15.12.2021 14:19
  • 11164 просмотра
  • 129 комментариев
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Украины
© shakhtar.com

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. В четвертьфиналах сыграют «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия», «Львов» и «Металлист».

7 клубов представляют УПЛ, «Металлист» - Первую лигу.

Днепр-1 - Ворскла

Александрия - Динамо

Металлист - Заря

Львов - Шахтер

Базовый день проведения матчей - 2 марта.

Источник — Sport.ua

(53 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Brinks76
    Brinks76, 15.12.2021 14:25
    +9
    Це Динамо та Шахтар уникнули зустрічі з Металістом
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    Андрій Шпилько
    Андрій Шпилько, 15.12.2021 14:46
    +6
    Допобачення динама, припливли, виходьте
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    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 15.12.2021 14:43
    +6
    FunnyCat_____, 15.12.2021 14:36
    Давай мы тебе на нарколога сбросимся Феодосия , пока ещё не совсем поздно ?
    Я понимаю что мужики с ХТЗ спаивают тебя , для более легкой доступности( хотя куда уже легче), но это же не дело совсем
    —-
    Ты уже заговариваться вон начала, скоро чертей ловить будешь по коммуналке
    А ты женщина, тебе рожать ещё
    Почему тебя все всегда унижают на сайте ?
    Ссылка
    aleks 2356
    aleks 2356, 15.12.2021 14:37
    +6
    дуже гарний жереб для Шахтаря, а динамо не пройде до півфіналу
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    Даніїл Струцький
    Даніїл Струцький, 15.12.2021 14:49
    +5
    Ахах динамо може не грати. Пролетять як фанера, недоклюб. Вся Україна буде за Олександрію
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    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 15.12.2021 14:29
    +5
    DMG, 15.12.2021 14:27
    а потом его зациклит и он будет постоянно повторять error404 в виде лубны лубны лубны
    Зачем ты сам собой общаешься ?
    Ты больная или тебе за это платят ?
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    aleks 2356
    aleks 2356, 15.12.2021 14:53
    +4
    FunnyCat_____, 15.12.2021 14:42
    ВаДо, хватит свои мантры перепечатывать, они все равносилен работают
    А иначе бы уже вся дешёвая водка из АТЮ была бы у тебя дома
    дурень,що таке атю?
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    Calm
    Calm, 15.12.2021 14:33
    +4
    FunnyCat_____, 15.12.2021 14:30
    Федя , ты накатил уже , у тебя в финале будет шахтёр против шахтёра ?
    Крот из ума окончательно выжил , пишет в финале с шахтером сыграем
    рыжая чепуха, по прежнему брезгую с тобой разговаривать.... ты продажная женщина и рабочее отверстие Несенюка... тем более стал слаб умом
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    DMG
    DMG, 15.12.2021 14:25
    +4
    Львов уже унизил ржавых 3-2 в марте месяце надо бы повторить и еще раз на колени поставить подстилокмолдаванских Финал Металлист - Динамо Киев!
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    BekXan
    BekXan, 15.12.2021 15:48
    +3
    Все пары попались интересные.Кубковые игры всегда непредсказуемые.Разве что пара Львов -Шахтёр исход более предсказуем.
    Единственый минус этих игр март где реально поля могут быть ещё дубовые более того даже снег может лежать на улице, учитывая смещения погоды и основное это выход команд после перерыва в некондициях.Весенний футбол у нас всегда плохой.
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    aleks 2356
    aleks 2356, 15.12.2021 14:41
    +3
    динамо жодного трофея не візьме цього сезону, і продовжуватиме програвати Шахтарю по 3-0
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    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 15.12.2021 14:30
    +3
    Calm, 15.12.2021 14:28
    не, с Днепром в полуфинале а с Шахтером в финале
    Ссылка
    Calm
    Calm, 15.12.2021 15:24
    +2
    molekiller, 15.12.2021 15:21
    Кал?это же надо так себя опустить,чтобы "калом" себя назвать!фу!
    Шмоня одесский, ты слаб на глаза стал!?
    Расскажи как ты прошел курс лечения от алкоголизма, успешно?!
    Ссылка
    Mad_KPoт
    online
    Mad_KPoт, 15.12.2021 15:24 (изменен)
    +2
    Хороший жребий для Шахтёра ,Металлист с Зарей отличный кубковый матч будет ,а вот дынамо развпятилетнему в игре с александрией уже не поможет шубный судейка С шубным сурковые пенальти на 99 минуте
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 15.12.2021 14:48
    +2
    Face Control, 15.12.2021 14:48
    Кстати, почему ты опять унижаешься? Ты получаешь от этого удовольствие?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 15.12.2021 14:47
    +2
    FunnyCat_____, 15.12.2021 14:37
    Кстати интересен тест Металлиста Зарей !
    Ты тест на беременность сделала ?
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    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 15.12.2021 14:21
    +2
    Интереснее был бы слепой жребий, а не деление на сеяных/не сеяных!
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 15.12.2021 15:51 (изменен)
    +1
    Как по мне то нормальный жребий для всех команд.
    Думаю, что дальше пройдут с вероятностью 97% :
    Днепр
    Металлист
    Шахта
    ... и с вероятностью 67%
    Алексашки
    Ссылка
    Calm
    Calm, 15.12.2021 15:50
    +1
    molekiller, 15.12.2021 15:48
    дурачишка твоего признания и не надо ,оно в твоем нике-(Calm)-кал он и в африке кал))
    все, Шмоня, отплывай дальше... ты как обычно зашкварился
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    Burevestnik
    Burevestnik, 15.12.2021 15:46
    +1
    Brinks76, 15.12.2021 14:25
    Це Динамо та Шахтар уникнули зустрічі з Металістом
    повезло им. Но в полуфинале кого-то металлом раздавит
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