Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. В четвертьфиналах сыграют «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия», «Львов» и «Металлист».
7 клубов представляют УПЛ, «Металлист» - Первую лигу.
Днепр-1 - Ворскла
Александрия - Динамо
Металлист - Заря
Львов - Шахтер
Базовый день проведения матчей - 2 марта.
Источник — Sport.ua
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Я понимаю что мужики с ХТЗ спаивают тебя , для более легкой доступности( хотя куда уже легче), но это же не дело совсем
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Ты уже заговариваться вон начала, скоро чертей ловить будешь по коммуналке
А ты женщина, тебе рожать ещё
Ты больная или тебе за это платят ?
А иначе бы уже вся дешёвая водка из АТЮ была бы у тебя дома
Крот из ума окончательно выжил , пишет в финале с шахтером сыграем
Единственый минус этих игр март где реально поля могут быть ещё дубовые более того даже снег может лежать на улице, учитывая смещения погоды и основное это выход команд после перерыва в некондициях.Весенний футбол у нас всегда плохой.
Расскажи как ты прошел курс лечения от алкоголизма, успешно?!
Думаю, что дальше пройдут с вероятностью 97% :
Днепр
Металлист
Шахта
... и с вероятностью 67%
Алексашки
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