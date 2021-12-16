Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Заря — сложный соперник. Она любит играть в футбол»

Полузащитник «Металлиста» Вячеслав Танковский прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины. На этой стадии «Металлисту» предстоит сыграть с «Зарей».

— Было четыре возможных варианта, с кем играть в полуфинале. Кого хотелось получить в соперники?

— Честно говоря, не думал о таком. Наша главная задача — пройти дальше.

— Но когда узнал, что выпала «Заря», какие были эмоции?

— В Кубке остались только сильные команды. Думаю, «Заря» для нас сложный и интересный соперник.

— Смотрел игры луганчан в нынешнем сезоне? Кого-то выделишь в их составе?

— Конечно, смотрел. Очень техничная команда, которая любит играть в футбол. Не хочу никого выделять, у них хороший коллектив.

— В 1/4 финала «Металлист» сыграет дома. Насколько это важно на такой стадии?

— Мы счастливы, что играем в Харькове, где у команды нереальная поддержка. Отдадим все силы, чтобы выйти в полуфинал.

Базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины — 2 марта 2022 года.