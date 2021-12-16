Василий РАЦ: «Металлист может выиграть Кубок Украины»

Бывший футболист киевского «Динамо» Василий Рац высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины и поделился мнением о шансах команд в паре «Металлист» — «Заря».

- Я думаю, что «Металлист» — «Заря» — очень хорошая пара. В последние годы, когда Скрипник стал главным тренером, «Заря» хорошо прогрессирует. А «Металлист» — амбициозная команда, которая хочет как можно быстрее выйти в Премьер-лигу и играть в еврокубках. Думаю, что эти игры тоже будут очень интересными.

- Может ли Металлист, благодаря победе в Кубке Украины, выйти в еврокубки раньше запланированного?

- Думаю, что может. В кубковых матчах все возможно. Все зависит от того, в каком состоянии будет каждая из команд на момент матча, там очень много нюансов. Думаю, что у «Металлиста» все же гораздо больший стимул победить дома, перед переполненными трибунами. Я бы дал им немного больше шансов, чем сопернику.

Базовая дата проведения поединков 1/4 финала Кубка Украины — 2 марта.