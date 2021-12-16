Спортивный директор Львова: «Шахтер мы уже обыгрывали. Шансы есть»

Максим Стефанский поделился ожиданиями от 1/4 финала Кубка Украины

  • 16.12.2021 02:21
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Спортивный директор Львова: «Шахтер мы уже обыгрывали. Шансы есть»
© ФК Львов

Спортивный директор Львова Максим Стефанский поделился впечатлениями от результата жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины для своей команды. «Львов» сыграет с донецким «Шахтером».

«Мы сегодня были на матче U-19 между «Рухом» и «Львовом» с главным тренером и двумя вице-президентами, и сразу говорили, что нам достанется «Шахтер». Мы уже их обыгрывали, так что, я думаю, что шансы есть. Но если мы хотим выиграть кубок, то их все равно нужно когда-нибудь обыграть. Поэтому лучше раньше, чем потом. Мы также могли попасть на «Динамо», «Зарю» или «Ворсклу». Если без шуток, то мы получили одного из самых серьезных соперников, но мы тоже хотим выиграть кубок», — сказал Стефанский.

Источник — Футбол 1/2/3

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