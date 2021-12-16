Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «Заря опытнее Металлиста. Но легко ей не будет»

Специалист поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Кубка Украины

  • 16.12.2021 01:28
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Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «Заря опытнее Металлиста. Но легко ей не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Металлиста» Андрей Березовчук поделился ожиданиями от предстоящей встречи харьковского клуба с луганской «Зарей» в рамках 1/4 финала Кубка Украины, жеребьевка которого состоялась в среду, 15 декабря.

«Интересно, как «Металлист» будет выглядеть против такого серьезного соперника. После своего возрождения они еще не играли с такими оппонентами, так что будет интересно посмотреть, как они будут выглядеть на их фоне. «Заря» — это участник еврокубков, многократный бронзовый призер УПЛ. Эта команда на данном этапе опытнее, но легко точно не будет, учитывая то, сколько зрителей придет на матч. На родном стадионе «Металлист» всегда играл хорошо, поэтому «Заре» будет непросто в этой игре», — сказал Березовчук.

Базовый день проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины — 2 марта.

Источник — Футбол 1/2/3

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