ФОТО. «Что за легенда»! Зинченко трогательно попрощался с Агуэро

25-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко трогательно попрощался со своим бывшим одноклубником, 33-летним аргентинских форвардом Серхио Агуэро.
Ранее Агуэро, чей контракт принадлежит «Барселоне», объявил о досрочном завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
«Что за легенда», — прокомментировал Зинченко совместные фото с Агуэро.
Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 годы. Зинченко защищает цвета английского клуба с 2016 года.
Источник — Instagram
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