ФОТО. «Что за легенда»! Зинченко трогательно попрощался с Агуэро

Ранее футболисты вместе выступали за «Манчестер Сити»

  • 16.12.2021 01:06
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ФОТО. «Что за легенда»! Зинченко трогательно попрощался с Агуэро
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко трогательно попрощался со своим бывшим одноклубником, 33-летним аргентинских форвардом Серхио Агуэро.

Ранее Агуэро, чей контракт принадлежит «Барселоне», объявил о досрочном завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Что за легенда», — прокомментировал Зинченко совместные фото с Агуэро.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 годы. Зинченко защищает цвета английского клуба с 2016 года.

Источник — Instagram

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