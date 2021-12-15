ВИДЕО. Уходит легенда. Агуэро не сдержал слез во время прощальной речи

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста.

В матче 12-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» (1:1) Агуэро испытал проблемы с сердцем, после чего был срочно помещен под наблюдение медперсонала. После длительных обследований итоговый вердикт неутешительный – в 33-летнем возрасте форвард вынужден завершить свои выступления на профессиональном уровне.

В активе Агуэро 663 официальных матча, 379 забитых голов и 118 голевых передач. Аргентинец выступал за аргентинский «Индепендьенте», мадридский «Атлетико», английский «Манчестер Сити» и каталонскую «Барселону».

Агуэро провел 15 декабря 2021 года свою заключительную пресс-конференции, на которой с сожалением сообщил о завершении своей 19-летней карьеры.

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