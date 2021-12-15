ВИДЕО. Уходит легенда. Агуэро не сдержал слез во время прощальной речи

Аргентинский форвард «Барселоны» объявил о завершении карьеры футболиста

  • 15.12.2021 20:45
  • 2859 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Уходит легенда. Агуэро не сдержал слез во время прощальной речи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста.

В матче 12-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Алавесом» (1:1) Агуэро испытал проблемы с сердцем, после чего был срочно помещен под наблюдение медперсонала. После длительных обследований итоговый вердикт неутешительный – в 33-летнем возрасте форвард вынужден завершить свои выступления на профессиональном уровне.

В активе Агуэро 663 официальных матча, 379 забитых голов и 118 голевых передач. Аргентинец выступал за аргентинский «Индепендьенте», мадридский «Атлетико», английский «Манчестер Сити» и каталонскую «Барселону».

Агуэро провел 15 декабря 2021 года свою заключительную пресс-конференции, на которой с сожалением сообщил о завершении своей 19-летней карьеры.

ВИДЕО Sport.ua. Уходит легенда. Агуэро не сдержал слез во время прощальной речи

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віктор Петренко
    Віктор Петренко, 15.12.2021 21:03
    +5
    - * -, 15.12.2021 20:57
    Плаксы уходят - Барса мужает.)
    А такі долбо..би як ти забруднюють повітря на сайті.
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 15.12.2021 21:23
    +2
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 15.12.2021 21:42
    0
    Шкода, нормальний нападник був. Я не бачив як він грав в Аргентині, але в Атлетіко і Сіті класно грав. Цікаво яку кар'єру син вибере? Онук Марадони, син Агуеро і похрестник Мессі.
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    - * -
    online
    - * -, 15.12.2021 20:57
    -11
    Плаксы уходят - Барса мужает.)
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