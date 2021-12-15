19-й тур
Мехелен
4 : 3
Гент
15.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Швед против Безуса. В игре Мехелена и Гента забито 7 голов, у Романа ассист

15 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Бельгии

  • 15.12.2021 21:50
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Швед против Безуса. В игре Мехелена и Гента забито 7 голов, у Романа ассист
© ФК Мехелен. Марьян Швед

15 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Бельгии.

«Мехелен» выиграл у «Гента» в очень результативном матче со счетом 4:3.

У хозяев поля Марьян Швед вышел в основе и отыграл 79 минут. У гостей украинский хавбек Роман Безус тоже провел на поле 79 минут, причем отметился голевой передачей, когда его команда забивала второй гол.

Чемпионат Бельгии. 19-й тур

Мехелен  Гент  4:3

Голы: Мрабти, 36, 60, Сторм, 54,  70 – Тиссаудали, 33, 68, Депуатр, 50.

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Источник — Sport.ua

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