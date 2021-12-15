Швед против Безуса. В игре Мехелена и Гента забито 7 голов, у Романа ассист

15 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Бельгии.
«Мехелен» выиграл у «Гента» в очень результативном матче со счетом 4:3.
У хозяев поля Марьян Швед вышел в основе и отыграл 79 минут. У гостей украинский хавбек Роман Безус тоже провел на поле 79 минут, причем отметился голевой передачей, когда его команда забивала второй гол.
Чемпионат Бельгии. 19-й тур
Мехелен – Гент – 4:3
Голы: Мрабти, 36, 60, Сторм, 54, 70 – Тиссаудали, 33, 68, Депуатр, 50.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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